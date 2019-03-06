«Пункт назначения»: в запутанном ДТП в Тульской области погибла женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезное происшествие случилось сегодня, 6 марта, в 2 часа ночи на 272-м км автодороги трассы М-4 «Дон» в Воловском районе. По предварительным данным, на этом участке опрокинулся автомобиль «Хёндэ Солярис», никто не пострадал.

Через несколько минут рядом с поврежденной машиной остановился «Мерседес-Бенц Вито», по некоторым данным, узнать, нужна ли помощь.

Водитель вышел из «Мерседеса» и в этот момент его сбил «Ниссан Марч», который следом влетел в стоявший «Мерседес».

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, от полученных травм на месте происшествия скончалась 38-летняя пассажирка «Ниссана». Водителя этого авто, двух пассажиров, а также водителя «Мерседеса» госпитализировали с серьезными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в России 18 марта 2018 года вступило в силу правило, согласно которому водители обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

Это также касается дневного времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.