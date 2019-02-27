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В Туле пассажирка выпала из автобуса: водитель пошел под суд

В Туле пассажирка выпала из автобуса: водитель пошел под суд

Пострадавшая женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 63-летнему мужчине. Он признан виновным в ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим механическим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 4 апреля 2018 года мужчина, управляя автобусом «ЛИАЗ», следовал по маршруту 117/1. Отъехав от остановки «Университет» на проспекте Ленина, водитель не закрыл двери. Во время движения из транспортного средства на проезжую часть выпала 78-летняя пассажирка. Потерпевшей причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Также по иску потерпевшей суд взыскал с осужденного в возмещение морального вреда 300 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:05 +3
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