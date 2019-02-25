В Советске на улице умерла женщина

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, утром 23 февраля возле одного из домов по ул. Октябрьской в Советске Щекинского района очевидцы обнаружили труп женщины. В ходе работы на месте происшествия специалисты не выявили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.

По имеющейся на настоящий момент информации, это была местная 45-летняя жительница. Предполагается, что она злоупотребляла алкоголем.