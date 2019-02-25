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В Советске на улице умерла женщина
Фото из архива Myslo.

В Советске на улице умерла женщина

По предварительным данным, это местная жительница.

Как стало известно Myslo, утром 23 февраля возле одного из домов по ул. Октябрьской в Советске Щекинского района очевидцы обнаружили труп женщины. В ходе работы на месте происшествия специалисты не выявили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, это была местная 45-летняя жительница. Предполагается, что она злоупотребляла алкоголем.

 
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:01 +2
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Щекинский район

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