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На пр. Ленина в Туле с 19-го этажа упал человек

На пр. Ленина в Туле с 19-го этажа упал человек

Пострадавший скончался до приезда медиков.

Днем 25 февраля на крыше пристройки к дому № 112 на пр. Ленина в Туле был обнаружен труп. Судя по внешним признакам, мужчина скончался от травм, полученных при падении с большой высоты.
 
Как удалось выяснить Myslo, погибший посуточно снимал квартиру на 19-м этаже. Он заселился в нее три дня назад и сегодня должен был съехать.
 

Неладное заподозрил владелец жилья. С утра он звонил арендатору, но тот не отвечал. Тогда собственник отправился в квартиру сам, открыл ключом дверь и обнаружил, что постояльца нигде нет. Впоследствии он увидел, что тело лежит на крыше пристройки на уровне третьего этажа.

Известно, что в Тулу мужчина приехал из Подольска.

Подробности происшествия выясняются.

UPD: По факту ЧП проверку проводит следственный комитет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:33 +9
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