В Тульском экзотариуме пополнение: вылупился сорок один хамелеончик

Фото пресс-службы Тульского экзотариума.

И эта цифра не окончательная, пока процесс еще идет.

В лаборатории Тульского экзотариума, расположенного на улице Октябрьской, произошло значительное пополнение: из яиц вылупился сорок один йеменский хамелеончик.

Малыши появились на свет полностью жизнеспособными и уже активно познают окружающий мир. Как сообщили Myslo в экзотариуме, когда детеныши немного подрастут, они отправятся жить в другие зоопарки.

Государство Йемен является их основной территорией обитания, отсюда и появилось название «йеменский». Однако зачастую этих хамелеонов еще называют шлемоносными из-за «шлема», украшающего их голову.

Йеменские хамелеоны невероятно красивы, отличаются спокойным нравом, яркой окраской и крупными размерами. В природных условиях они предпочитают древесный образ жизни, используя листву и ветви для укрытия. Способность к мимикрии делает хамелеона в ветвях практически незаметным для хищников.