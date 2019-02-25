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В Тульском экзотариуме пополнение: вылупился сорок один хамелеончик
Фото пресс-службы Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме пополнение: вылупился сорок один хамелеончик

И эта цифра не окончательная, пока процесс еще идет.

В лаборатории Тульского экзотариума, расположенного на улице Октябрьской, произошло значительное пополнение: из яиц вылупился сорок один йеменский хамелеончик.
 
Малыши появились на свет полностью жизнеспособными и уже активно познают окружающий мир. Как сообщили Myslo в экзотариуме, когда детеныши немного подрастут, они отправятся жить в другие зоопарки.
 
 
Государство Йемен является их основной территорией обитания, отсюда и появилось название «йеменский». Однако зачастую этих хамелеонов еще называют шлемоносными из-за «шлема», украшающего их голову.
 
Йеменские хамелеоны невероятно красивы, отличаются спокойным нравом, яркой окраской и крупными размерами. В природных условиях они предпочитают древесный образ жизни, используя листву и ветви для укрытия. Способность к мимикрии делает хамелеона в ветвях практически незаметным для хищников.
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Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 1
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 2
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 3
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 4
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 5
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 6
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 7
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 8
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 9
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 10
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 11
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 12
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 13
Хамелеончики в экзотариуме, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +15
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