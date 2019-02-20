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В Тульской области пьяный пассажир ударил ножом таксиста

В Тульской области пьяный пассажир ударил ножом таксиста

Впоследствии злоумышленник оплатил потерпевшему лечение и в качестве моральной компенсации отдал свой автомобиль.

Ефремовский районный суд вынес обвинительный приговор местному 21-летнему жителю. Он признан виновным в п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд установил, что 3 января 2019 г. мужчина вызвал такси в кафе, расположенное на трассе М-4 «Дон». По пути следования в Ефремов между таксистом и пьяным пассажиром завязалась словесная перепалка. Злоумышленник ударил водителя ножом в грудь, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник полностью признал свою вину, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также он добровольно оплатил лечение потерпевшего в сумме 17 000 рублей и в качестве компенсации морального вреда передал ему свой автомобиль стоимостью 27 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +1
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