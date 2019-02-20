Почему на «Дикой Мяте» не выступают новые рэперы?

Ян Гэ и Андрей Клюкин.

И вот что ответил главный человек фестиваля:

— Искусство и образное мышление — это то, что выделяет хомо сапиенс из ряда прочих животных. Человек умеет создавать придуманные миры, верить в них. Мы читаем книги и стихи, сопереживая придуманным героям, радуемся за них, плачем вместе с ними, восторгаемся их мужеством или мудростью. Искусство в любой из своих форм — это создание нового мира, погружаясь в который, зритель, слушатель или читатель обретает новый эмоциональный опыт. Так вот, возвращаясь к вопросу, я не хочу сам погружаться и вас погружать в убогое мировоззрение юных понторезов.

Думаю, что мир таблеток и подъездной философии легко проживет без меня, как и я без него. Быть наблюдателем соревнований, кто говнее говна, — пустая трата времени.

Напомним, что в этом году фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 28 по 30 июня в деревне Бунырево Алексинского района. На фестивале уже точно выступят Баста, группа «Мумий Тролль», Дельфин, Монеточка, украинка DaKooka, британский DJ и композитор Sister Bliss и многие другие.