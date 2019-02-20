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В Тульском областном краеведческом музее презентовали книгу об известной художнице

В Тульском областном краеведческом музее презентовали книгу об известной художнице

Автор – краевед Ольга Евсюкова.

В Тульском областном краеведческом музее презентовали книгу об известной представительнице русского авангарда, художнице Наталии Гончаровой, о ее судьбе и связях с тульским краем.

Автор книги «Наталия Гончарова. От Тулы до Парижа» — главный редактор газеты «Тульский художник», краевед Ольга Евсюкова. Именно она инициатор установки мемориальной доски в память о художнице на ее родине — в селе Архангельское Чернского района.

Ольга Евсюкова

- В своей книге я попыталась исследовать связи и пересечения Наталии Гончаровой с выдающимися людьми, родившимися, жившими, творившими на тульской земле. Таких связей удивительно много. При том, что Наталия Сергеевна в 1915 году вместе с мужем, художником Михаилом Ларионовым, уехала во Францию и осталась там навсегда. Она скончалась в 1962 году, похоронена под Парижем на кладбище Иври-сюр-Сен. Поразительно, но за ее могилой ухаживает уроженец Тульской области, художник Николай Егорович Дронников. Он родился в селе Будки Арсеньевского района в 1930 году, эмигрировал во Францию в начале 70-х.

В книге рассказывается о пересечениях Наталии Гончаровой с художниками Василием Поленовым и Дмитрием Стеллецким, архитектором Алексеем Щусевым, писателями Николаем Гумилевым и Иваном Буниным. Все эти имена прямо или косвенно связаны с тульским краем. Второй женой Гумилева, в частности, была Анна Энгельгард — правнучка нашего земляка Н. П. Макарова, гитариста-самоучки, сделавшего очень много для продвижения этого инструмента в России. К слову, первый концерт Макарова состоялся в Туле, в Дворянском собрании.

- В круг авангардистов начала прошлого века входил и поэт Тихон Чурилин — тоже наш земляк, — рассказывает Ольга.— Тихон Васильевич родился в Ефремове в купеческой семье. В 1915 году вышла в свет его первая книга «Весна после смерти». Она была проиллюстрирована литографиями Наталии Гончаровой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:08 +2
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