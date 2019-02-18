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Щекинец плохо спрятал героин от сотрудников Росгвардии
Фото Управления Росгвардии по Тульской области

Щекинец плохо спрятал героин от сотрудников Росгвардии

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Недавно в Щекино Тульской области сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии заметили подозрительный ВАЗ-2109. Похожий автомобиль проходил по ориентировке о краже аккумуляторов из машин.
 
Увидев стражей порядка, сидевший в авто мужчина занервничал, вышел и выбросил лежавший у него в кармане бумажный сверток. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и вскоре передали следственно-оперативной группе.
 

«Вещество, обнаруженное в свёртке, было направлено для проведения экспертизы. Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Как установлено в результате исследования, изъятое вещество является наркотическим средством героин массой 0,96 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ», – сообщила Myslo руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области Ольга Асцатурова.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:33 0
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