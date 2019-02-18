Щекинец плохо спрятал героин от сотрудников Росгвардии

Фото Управления Росгвардии по Тульской области

Недавно в Щекино Тульской области сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии заметили подозрительный ВАЗ-2109. Похожий автомобиль проходил по ориентировке о краже аккумуляторов из машин.

Увидев стражей порядка, сидевший в авто мужчина занервничал, вышел и выбросил лежавший у него в кармане бумажный сверток. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и вскоре передали следственно-оперативной группе.

«Вещество, обнаруженное в свёртке, было направлено для проведения экспертизы. Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Как установлено в результате исследования, изъятое вещество является наркотическим средством героин массой 0,96 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ», – сообщила Myslo руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области Ольга Асцатурова.