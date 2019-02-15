В субботу в Пролетарском районе Тулы отключат воду

В одном из домов на улице Кирова пройдут ремонтные работы.

По информации «Тулагорводоканала», в субботу, 16 февраля, в доме № 135 по улице Кирова будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Кирова, д. 135-151 (нечётн), 166-180 (чётн),

ул. Серова, д. 3, 5,

ул. Глинки, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (больница),

ул. Немцова, д. 1, 2,

ул. Марата, д. 53, 55.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.