Пожар на ул. Железнодорожной в Туле тушат пять расчетов

Фото из архива Myslo

Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Железнодорожной в Туле произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии.

— Загорелась, предположительно, хозяйственная постройка, — уточнил руководитель пресс-службы Максим Пряхин. — На месте работают пять пожарных расчетов.

Подробности происшествия выясняются.