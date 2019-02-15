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Пожар на ул. Железнодорожной в Туле тушат пять расчетов
Фото из архива Myslo

Пожар на ул. Железнодорожной в Туле тушат пять расчетов

По предварительным данным, загорелась хозпостройка.

Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Железнодорожной в Туле произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии.
 
— Загорелась, предположительно, хозяйственная постройка, — уточнил руководитель пресс-службы Максим Пряхин. — На месте работают пять пожарных расчетов.
 

Подробности происшествия выясняются.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:54 +4
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