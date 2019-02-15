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Туляк заказал в Германии старинное блюдо мейсенского фарфора и отказался забирать посылку

Туляк заказал в Германии старинное блюдо мейсенского фарфора и отказался забирать посылку

Сегодня таможенники передали в Историко-краеведческий и художественный музей на хранение предмет, являющийся культурной ценностью.

Передачей на хранение в тульский музей закончилась неудачная попытка туляка заказать из-за рубежа культурную ценность — фарфоровое блюдо фабрики Meissen, рассказали в пресс-службе Тульского таможенного управления.
 
Мужчина сделал заказ около года назад, оплатил покупку, доставка должна была осуществляться по почте. При осуществлении таможенного контроля выяснилось, что посылка представляет собой культурную ценность — столовое фарфоровое блюдо торговой марки Meissen, изготовленное в 1953 году.
 
Изделие знаменитой фарфоровой фабрики было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили: блюдо относится к категории культурных ценностей как предмет декоративно-прикладного искусства, созданный более 50 лет назад, и подпадает под действие Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Согласно заключению эксперта, стоимость изделия составляет 21 500 рублей.
 
В связи с этим, чтобы получить посылку, мужчине необходимо было собрать большое количество документов. Он обратился в Тульскую таможню с отказом от посылки. Решением Привокзального районного суда Тулы культурная ценность признана бесхозным имуществом, подлежащим безвозмездной передаче учреждению культуры.
 
15 февраля блюдо мейсенского фарфора сотрудники Тульской таможни передали в ГУК Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей».
 
 
Тульская таможня напоминает, что культурные ценности запрещены к ввозу в международных почтовых отправлениях. С полным списком запрещенных к пересылке товаров можно ознакомиться на сайте ФТС России или получить консультацию в правовом отделении Тульской таможни, телефон-автоинформатор: (4872) 36−93−39.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:40 +2
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