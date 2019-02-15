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В школах Новомосковска стартовал экологический проект ООО «МСК-НТ» «Разделяй и сохраняй»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В школах Новомосковска стартовал экологический проект ООО «МСК-НТ» «Разделяй и сохраняй»

Проект призван прививать с малых лет бережное отношение к природе.

Занятия проходят в интерактивной форме с применением современных технологий и красочных презентаций. Дети узнают о видах отходов, способах их утилизации, почему необходимо их именно перерабатывать, а не закапывать в землю, и что можно производить из отходов. Благодаря этому они научатся бережно относиться к природным ресурсам.

Кроме этого дети научатся сортировать мусор. Чтобы процесс этот происходил не в теории, а на практике, на территории школ в ближайшее время появятся контейнеры для сбора пластика. Их закупит региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ». Вся отсортированная фракция отходов отправится на переработку.

Директор по связям с общественностью ТРОО «Экологическая защита» Вероника Митрюхина:

Вероника Митрюхина

– Мы все знаем, что в нашей стране проблема с мусором копилась десятилетиями. Решить ее по взмаху волшебной палочки, к сожалению, не получится, это будет длительный системный проект по обучению населения бережному отношению к природе. Начинаем мы с подрастающего поколения, потому что считаем, что научить проще, чем переучить, поэтому хотим привить детям правильные привычки обращения с отходами. Проект «Разделяй и сохраняй» проводит региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» совместно с нами. Цель проекта – формирование бережного  отношения к окружающей среде и экологической культуры у подрастающего поколения, распространение экологических знаний, привитие школьникам навыков раздельного сбора мусора. 

Вероника Митрюхина подчеркнула, что проблема с утилизацией отходов в мире становится с каждым годом все актуальнее и напрямую зависит от роста населения. Именно поэтому важно прививать подрастающему поколению полезные привычки.

Один из таких уроков сегодня прошел в гимназии №13. Перед началом урока представители ТРОО «Экологическая защита» и ООО «МСК-НТ» вручили классному руководителю Красную книгу Тульской области и часы.

Образовательные уроки будут проходить в начальных классах десяти школ Новомосковска до 16 мая. После этот опыт будет распространен в других образовательных учреждениях Тульской области.

Отметим, в будущем, ООО «МСК-НТ» в ходе городских и поселковых мероприятий также планирует проведение экологических акций, конкурсов, квестов, установку урн для раздельного сбора отходов. 

 

ООО «МСК-НТ» — один из ведущих региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, который официально приступит к прямому исполнению своих обязательств в Тульской области с 1 января 2019 года. Региональный оператор планирует сделать Тульскую область чище и комфортнее для проживания жителей: предусмотрено этапное строительство объектов обработки отходов, полное обновление контейнерного парка, закупка новой мусорособирающей и специальной техники для работы на обслуживаемых территориях. Объем образования отходов в зоне ответственности ООО «МСК-НТ» внушительная — более 500 тыс. тонн в год.

Компания работает на территориях: Арсеньевский район, Белёвский район, Богородицкий район, Венёвский район, Воловский район, Дубенский район, Заокский район, Каменский район, Кимовский район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, Тепло-Огарёвский район, Узловский район, Чернский район, Ясногорский район, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, г. Новомосковск, п. Славный, п. Новогуровский.

Галерея
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 1
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 2
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 3
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 4
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 5
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 6
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 7
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 8
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 9
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 10
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 11
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 12
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 13
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 14
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 15
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 16
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 17
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 18
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 19
В школах Новомосковска стартовал экологический проект «Разделяй и сохраняй», Фото: 20
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:00 −10
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