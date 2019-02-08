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14 февраля на «Октаве» покажут сборник короткометражек «Близость»
Кадр из фильма "Нет".

14 февраля на «Октаве» покажут сборник короткометражек «Близость»

Вход свободный, но – 18+.

14 февраля в Большом зале «Октавы» в честь Дня всех влюбленных — показ сентиментального, пикантного, смешного и трогательного сборника короткого метра про настоящую любовь - «Близость». Это премьерное кино для тех, кому разбивали сердца, и для тех, кто сам их разбивал, а значит — кинопроизведения для нас всех.

Короткометражки, объединенные общей темой, представит Андрей Щиголев — отборщик программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе газеты «Известия». После показа состоится обсуждение кинопрограммы.

Начало в 19.00. Вход свободный! Обратите внимание — возрастной ценз 18+.

 

В собрание вошли следующие кинопроизведения:

Нет (Россия), режиссер Иван Петухов, 18 минут, 2018.

В соответствующем случаю ресторане молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе.

 

Яна — это Аня наоборот (Россия), режиссер Яна Гладких, 16 минут, 2018.

В вагоне электрички «Мытищи-Москва» только и разговоров, что о любви. Два друга музыканта идут по составу, поют и выясняют отношения. А между тем жена одного из них прыгает на железнодорожные пути, получив анонимный букет. Но спустя столетие даже броситься под поезд из-за любви получается нелепо.

 

Извините, я ищу комнату для пинг-понга и свою девушку (Германия), режиссер — Бернхард Венгер, 22 минуты, 2018.

Девушка и парень приезжают вместе на горный оздоровительный курорт. Вдруг они ссорятся и девушка исчезает. Поиск девушки заканчивается для юноши поиском самого себя. Среди альпийских красот, окруженный смешными персонажами и попавший в нелепые обстоятельства, главный герой начинает новую главу своей жизни.

 

Синхронный перевод (Венгрия), режиссер — Барнабаш Тот, 17 минут, 2018.

Иногда быть переводчиком-синхронистом чрезвычайно скучно. Во время конференции в Праге два переводчика-синхрониста с венгерского понимают, что их слушает только один человек. Они начинают соперничать за внимание слушательницы.

 

Богдан и Роза (Польша), режиссер — Милена Дутковская, 15 минут, 2017

Богдан и Роза женаты много лет. Они живут в маленькой квартире, работают поварами в одной и той же школьной столовой. Они не говорят друг с другом. Роза мстит Богдану, а Богдан пакостничает в ответ. И так изо дня в день.

 

сегодня, в 11:29 0
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