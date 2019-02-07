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Жуткое ДТП на М-4: Микроавтобус зажало между двумя фурами
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Жуткое ДТП на М-4: Микроавтобус зажало между двумя фурами

В аварии погибла женщина. Еще пять человек пострадали.

Серьезное ДТП случилось 6 февраля в 19.35 на 197-м км трассы М-4 «Дон» в Веневском районе. Автомобиль «Форд Транзит» оказался зажатым между двух фур. По предварительным данным, 57-летний водитель микроавтобуса не успел вовремя среагировать на притормаживающий впереди автопоезд «Вольво» и врезался в него. Следом в «Транзит» влетел другой грузовой автомобиль.

66-летняя пассажирка «Форда» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Также в аварии пострадали пять пассажирок микроавтобуса.

Двух женщин госпитализировали с различными травмами в больницу в Узловой, еще одну пострадавшую доставили в Новомосковск.

Также двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте происшествия (они получили ушибы).

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ход расследования прокуратура Веневского района взяла на контроль, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:13 +2
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