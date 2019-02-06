Погода в Туле 7 февраля: без осадков, лёгкий мороз и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до -7, днём – от -1 до -6. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.