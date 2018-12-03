новости
новости
Регистрация
Под Тулой в больнице при странных обстоятельствах умерла женщина

Под Тулой в больнице при странных обстоятельствах умерла женщина

По некоторым данным, 40-летняя местная жительница скончалась после неудачного аборта.

В блоге «Народный журналист» наш пользователь опубликовал информацию о смерти женщины после аборта.

- Женщину сорока лет после проведения аборта отпустили домой, где позже у нее открылось кровотечение. Была снова направлена в больницу, где и скончалась. По предварительным данным диагноз — внематочная беременность. У нее осталось четверо детей, самому младшему 1 год, — написал пользователь Ya.sb2002.

Как выяснил Myslo, такая история действительно случилась в щекинской больнице. По некоторым данным, 26 ноября женщину доставили в районную гинекологию с кровотечением после аборта. Где именно, она делала эту операцию, пока неизвестно. Спасти пациентку врачам не удалось.

По неподтвержденной информации, причиной смерти женщины стали инфаркт и инсульт. Эти данные проверяются.

сегодня, в 12:35 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
неудачный абортскончалась пациенткаумерла в больнице

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на дизайн-маркет «Конфетти»
Туляков приглашают на дизайн-маркет «Конфетти»
На М-2 «Крым» «бесправный» водитель погиб в ДТП
На М-2 «Крым» «бесправный» водитель погиб в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.