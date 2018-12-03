Под Тулой в больнице при странных обстоятельствах умерла женщина

В блоге «Народный журналист» наш пользователь опубликовал информацию о смерти женщины после аборта.

- Женщину сорока лет после проведения аборта отпустили домой, где позже у нее открылось кровотечение. Была снова направлена в больницу, где и скончалась. По предварительным данным диагноз — внематочная беременность. У нее осталось четверо детей, самому младшему 1 год, — написал пользователь Ya.sb2002.

Как выяснил Myslo, такая история действительно случилась в щекинской больнице. По некоторым данным, 26 ноября женщину доставили в районную гинекологию с кровотечением после аборта. Где именно, она делала эту операцию, пока неизвестно. Спасти пациентку врачам не удалось.

По неподтвержденной информации, причиной смерти женщины стали инфаркт и инсульт. Эти данные проверяются.