Фото УГИБДД по Тульской области.
На М-2 «Крым» «бесправный» водитель погиб в ДТП
Авария произошла в Щёкинском районе.
2 декабря в 15.50 на 203-м километре автодороги М-2 «Крым» 20-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Хёндэ i20», по предварительным данным, врезался во встречный грузовик «Вольво».
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, водитель «Хёндэ» ранее был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду.
От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
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