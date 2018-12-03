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На М-2 «Крым» «бесправный» водитель погиб в ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» «бесправный» водитель погиб в ДТП

Авария произошла в Щёкинском районе.

2 декабря в 15.50 на 203-м километре автодороги М-2 «Крым» 20-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Хёндэ i20», по предварительным данным, врезался во встречный грузовик «Вольво».

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, водитель «Хёндэ» ранее был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:03 +2
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