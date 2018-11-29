Грациозные гимнастки съехались в Тулу на Всероссийские соревнования: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

29 ноября в Туле стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Посевиной.

Турнир вызвал небывалый ажиотаж, количество участников было просто огромным. В оружейную столицу съехались более 700 спортсменок из 40 регионов страны: Москвы и области, Санкт-Петербурга, Курска, Краснодара, Калининграда, Ижевска, Пензы, Архангельской области и др. Гимнастки выступали в разных разрядах в групповом и личном первенствах.

Лидия Викторовна Зайцева, Заслуженный тренер России, главный судья соревнований:

Лидия Зайцева - Все гимнастки очень сильные, судьи выставляют высокие оценки, даже за 20 баллов, что редко бывает. Слабых спорстменок нет. Я приятно удивлена и количеством, и мастерством гимнасток. Тульскую область представляют около 40 спортсменок, на турнир мы отбирали самых лучших.

«Художницы» все хороши! С сияющими глазами и ослепительной улыбкой девчонки выходили на ковер и демонстрировали жюри свое мастерство. Яркие купальники, драйвовая музыка, упражнения с лентами, обручами, мячами, булавами — обязательные элементы любого номера. Каждая гимнастка пыталась внести свою «изюминку» в выступление, показывая сложные, «авторские» упражнения.

Художественная гимнастика — красивый и грациозный вид спорта. Практически любой номер спортсменки завораживает!

Тульская команда «Союз» стала первой в групповых упражнениях по мастерам спорта. Интересная деталь: среди гимнасток есть не только тулячки. Две девчонки приехали из Костромской и Московской областей специально, чтобы учиться в нашем областном училище олимпийского резерва.

Знакомьтесь — Анастасия Лукьянова, Анастасия Ломакина, Светлана Красоцкая, Елизавета Субботина, Василина Титова. Девчонкам по 16 лет.

- Соперниц у нас было много, около 17 команд. Мы все справились с эмоциями, трудностями. Не всё было хорошо, но основную задачу мы выполнили — победили, — говорят девчонки.

Настя Лукьянова из Костромской области рассказала, как влилась в коллектив:

- Я очень рада, что переехала в Тулу. Здесь для меня появились новые возможности, есть хорошие условия для работы. Город мне нравится! Коллектив меня хорошо и тепло принял.

Тренер команды «Союз» Анна Титова поделилась эмоциями от победы своих воспитанниц.

Анна Титова - Безусловно, я рада такому результату. Мы серьезно готовились к соревнованиям, у нас были двухразовые тренировки. Поскольку это всероссийские старты, они включены в календарь Минспорта России и являются классификационным соревнованиями. Наша команда «Союз» необычная: у нас представители трех разных регионов. Девчонки приехали из Костромской и Московской областей, тренируются под моим руководством.

Главная поддержка гимнасток на соревнованиях — это их тренеры. Только они могут подобрать нужные слова, чтобы успокоить или, наоборот, взбодрить воспитанниц.

Ирина Столярова, старший тренер отделения художественной гимнастики спортклуба «Ижорец», приехала со своими спортсменками из Санкт-Петербурга.

Ирина Столярова - Мы сюда приезжаем третий год. Здесь хорошая обстановка, сильная конкуренция. Я привезла на соревнования гимнасток в возрасте от 13 лет и старше. Девчонки выступили по программе и КМС, и по первому разряду. Мы очень довольны результатом. Спортсменки очень нервничали перед такими ответственными стартами. Но девчонки уже долго занимаются в команде, сами знают, как укротить волнение: обнимаются, желают друг другу желают. От нас, тренеров, зачастую нужны лишь последние наставления перед выступлением: «Вперед!», «С Богом!»

Воспитанница Ирины Столяровой — 14-летняя Луиза Козлова, капитан команды «Ижорец».

Луиза Козлова - Мы сейчас подтвердили звание КМС! Мне кажется, наша команда выступила достойно. Перед соревнованиями на репетиции у нас был завал, многое не получалось. Но мы вышли на ковер, собрались и хорошо выступили. Конечно, нервничали. Но на это нельзя отвлекаться — три вдоха и вперед. Мне очень нравится художественная гимнастика. Хочу выполнить норматив мастера спорта, а затем стать тренером.

Соревнования продлятся по 1 декабря в СК «Новое поколение».