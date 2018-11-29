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Грациозные гимнастки съехались в Тулу на Всероссийские соревнования: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Грациозные гимнастки съехались в Тулу на Всероссийские соревнования: фоторепортаж

В оружейной столице проходит турнир по художественной гимнастике.

29 ноября в Туле стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Посевиной.

Турнир вызвал небывалый ажиотаж, количество участников было просто огромным. В оружейную столицу съехались более 700 спортсменок из 40 регионов страны: Москвы и области, Санкт-Петербурга, Курска, Краснодара, Калининграда, Ижевска, Пензы, Архангельской области и др. Гимнастки выступали в разных разрядах в групповом и личном первенствах.

Лидия Викторовна Зайцева, Заслуженный тренер России, главный судья соревнований:

Лидия Зайцева

- Все гимнастки очень сильные, судьи выставляют высокие оценки, даже за 20 баллов, что редко бывает. Слабых спорстменок нет. Я приятно удивлена и количеством, и мастерством гимнасток.

Тульскую область представляют около 40 спортсменок, на турнир мы отбирали самых лучших.

«Художницы» все хороши! С сияющими глазами и ослепительной улыбкой девчонки выходили на ковер и демонстрировали жюри свое мастерство. Яркие купальники, драйвовая музыка, упражнения с лентами, обручами, мячами, булавами — обязательные элементы любого номера. Каждая гимнастка пыталась внести свою «изюминку» в выступление, показывая сложные, «авторские» упражнения.

Художественная гимнастика — красивый и грациозный вид спорта. Практически любой номер спортсменки завораживает!

Тульская команда «Союз» стала первой в групповых упражнениях по мастерам спорта. Интересная деталь: среди гимнасток есть не только тулячки. Две девчонки приехали из Костромской и Московской областей специально, чтобы учиться в нашем областном училище олимпийского резерва.

Знакомьтесь — Анастасия Лукьянова, Анастасия Ломакина, Светлана Красоцкая, Елизавета Субботина, Василина Титова. Девчонкам по 16 лет.

- Соперниц у нас было много, около 17 команд. Мы все справились с эмоциями, трудностями. Не всё было хорошо, но основную задачу мы выполнили — победили, — говорят девчонки.

Настя Лукьянова из Костромской области рассказала, как влилась в коллектив:

- Я очень рада, что переехала в Тулу. Здесь для меня появились новые возможности, есть хорошие условия для работы. Город мне нравится! Коллектив меня хорошо и тепло принял.

Тренер команды «Союз» Анна Титова поделилась эмоциями от победы своих воспитанниц.

Анна Титова

- Безусловно, я рада такому результату. Мы серьезно готовились к соревнованиям, у нас были двухразовые тренировки. Поскольку это всероссийские старты, они включены в календарь Минспорта России и являются классификационным соревнованиями. Наша команда «Союз» необычная: у нас представители трех разных регионов. Девчонки приехали из Костромской и Московской областей, тренируются под моим руководством.

Главная поддержка гимнасток на соревнованиях — это их тренеры. Только они могут подобрать нужные слова, чтобы успокоить или, наоборот, взбодрить воспитанниц.

Ирина Столярова, старший тренер отделения художественной гимнастики спортклуба «Ижорец», приехала со своими спортсменками из Санкт-Петербурга.

Ирина Столярова

- Мы сюда приезжаем третий год. Здесь хорошая обстановка, сильная конкуренция. Я привезла на соревнования гимнасток в возрасте от 13 лет и старше. Девчонки выступили по программе и КМС, и по первому разряду. Мы очень довольны результатом. Спортсменки очень нервничали перед такими ответственными стартами. Но девчонки уже долго занимаются в команде, сами знают, как укротить волнение: обнимаются, желают друг другу желают. От нас, тренеров, зачастую нужны лишь последние наставления перед выступлением: «Вперед!», «С Богом!»

Воспитанница Ирины Столяровой — 14-летняя Луиза Козлова, капитан команды «Ижорец».

Луиза Козлова

- Мы сейчас подтвердили звание КМС! Мне кажется, наша команда выступила достойно. Перед соревнованиями на репетиции у нас был завал, многое не получалось. Но мы вышли на ковер, собрались и хорошо выступили. Конечно, нервничали. Но на это нельзя отвлекаться — три вдоха и вперед. Мне очень нравится художественная гимнастика. Хочу выполнить норматив мастера спорта, а затем стать тренером.

Соревнования продлятся по 1 декабря в СК «Новое поколение».

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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 3
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 10
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 11
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 12
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 13
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 14
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 15
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 16
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 17
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 18
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 19
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 20
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 22
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 23
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 24
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 25
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 26
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 27
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 28
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 29
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 30
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 31
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 32
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 33
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 34
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 35
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 36
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 37
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 38
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 39
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 40
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 41
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 42
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 43
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 44
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 45
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 46
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 47
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 48
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 49
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 50
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 51
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 52
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 53
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 54
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 55
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 56
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 57
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 58
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 59
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 60
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 61
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 62
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 63
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 64
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 65
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 66
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 67
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 68
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 69
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 70
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 71
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 73
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 74
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 75
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 77
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 78
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 79
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 80
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 81
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 82
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 83
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 84
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 85
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 86
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 87
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 88
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 89
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 90
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 91
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 92
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 93
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 94
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 95
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 98
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 100
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 101
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 103
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 104
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 105
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 106
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 107
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 108
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 109
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 110
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 111
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 112
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 113
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 114
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 115
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 116
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 117
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 118
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 119
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 120
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 121
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 122
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 123
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 124
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 125
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 126
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 127
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 128
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 129
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 130
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 131
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 132
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 133
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 134
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 135
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 136
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 137
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 138
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 139
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 140
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 141
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 142
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 143
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 144
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 148
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 149
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 153
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 154
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 155
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 156
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 157
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 158
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 159
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 160
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 161
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 162
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 163
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 164
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 165
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 166
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 167
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 168
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 169
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 170
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 171
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 172
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 173
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 174
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 175
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 176
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 177
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Посевиной, Фото: 178
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +5
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