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В Туле открылся фестиваль «Итальянские вечера в России»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся фестиваль «Итальянские вечера в России»

Завершится фестиваль 1 декабря гала-концертом и награждением победителей.

28 ноября в ГКЗ состоялась церемония открытия III Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России». В мероприятии принимают участие конкурсанты из Италии, Франции, Болгарии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Южной Осетии, Республики Татарстан, Республики Коми, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и из разных уголков России.

Участников и гостей фестиваля поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Татьяна Рыбкина

- Впервые за историю «итальянских вечеров» будет присуждено пять Гран-при, обладатели которых получат возможность представлять Россию на Международном фестивале-конкурсе «Российские вечера в Италии», а также в фестивалях Испании и Франции.

По традиции в жюри войдут известные деятели культуры и искусств Италии и России. В нынешнем году это хореографы Паоло Лонди и Джермано Де Росси, хореограф и театральный режиссер Альфонсо Де Филиппис, тенор Джан Лука Пазолини, пианист Франческа Матачена), дирижер Массимо Карпенья, композитор и дирижер Антонио Черикола, певица и продюсер Сабрина Гаспарини, дирижер и доцент Консерватории г. Москвы Александр Соловьев. Почетный и член жюри — Этуаль Лилиана Кози.



В течение трех дней конкурсанты будут соревноваться в пяти номинациях: «Хореография», «Вокалисты и хоры», «Музыканты и оркестры», «Изобразительное и театральное творчество».

Завершится фестиваль 1 декабря гала-концертом и награждением победителей в Тульском областном дворце молодежи, начало в 18.30.

Мероприятие проводится Итальянской культурной ассоциацией Festival&Contest при поддержке министерства культуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:36 0
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