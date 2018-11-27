ДТП на трассе «Дон»: погиб мужчина, его дочь и жена в тяжелом состоянии

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезное происшествие случилось на 223-м км трассы М-4 «Дон» в Узловском районе. По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» врезался в попутный «Мицубиси Лансер».

По неподтвержденной информации, легковушка обгоняла грузовой автомобиль, и у нее внезапно заглох мотор. В этот момент машину протаранила «Скания».

По уточненным данным, 40-летний пассажир «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его жена и четырехлетняя дочка находятся в тяжелом состоянии. Также пострадали водитель и еще одна пассажирка авто. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.