Полицейские в Туле накрыли подпольную оружейную мастерскую

Оперативники уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 39-летнего жителя Тулы. Известно, что мужчина ранее судим и официально нигде не работает.

По предварительной информации, мужчина незаконно сбыл предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова. Согласно результатам исследования, автомат является огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из списанного учебного автомата «АКС-74У-СУ».

В ходе обыска у подозреваемого изъято большое количество предметов, похожих на комплектующие детали к огнестрельному оружию разного вида, а также вещество, похожее на порох.

Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).