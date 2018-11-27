Туляков предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении
В пятницу оно повысится до 764 мм ртутного столба.
К концу недели Тульскую область накроет очередной циклон. Он принесет с собой похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -12°C, а днем температура воздуха составит -6°C. Осадки прекратятся, атмосферное давление резко устремится вверх.
Своей максимальной отметки оно достигнет в пятницу, 30 ноября, — 764 мм ртутного столба. Этот показатель почти на 20 единиц выше нормы.
По данным сайта Meteoinfo.ru.
Постепенно снижаться атмосферное давление начнет уже в субботу. По прогнозу синоптиков, оно вернется в норму к середине следующей недели.
Высокое давление может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Синоптики советуют людям с заболеваниями сердца и сосудов избегать физического напряжения и стресса, пить больше жидкости.