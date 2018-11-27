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Туляков предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении
Фото ribxoz.ru.

Туляков предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении

В пятницу оно повысится до 764 мм ртутного столба.

К концу недели Тульскую область накроет очередной циклон. Он принесет с собой похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -12°C, а днем температура воздуха составит -6°C. Осадки прекратятся, атмосферное давление резко устремится вверх.

Своей максимальной отметки оно достигнет в пятницу, 30 ноября, — 764 мм ртутного столба. Этот показатель почти на 20 единиц выше нормы.

По данным сайта Meteoinfo.ru.

Постепенно снижаться атмосферное давление начнет уже в субботу. По прогнозу синоптиков, оно вернется в норму к середине следующей недели.

Высокое давление может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Синоптики советуют людям с заболеваниями сердца и сосудов избегать физического напряжения и стресса, пить больше жидкости.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:17 +5
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Тульская область

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