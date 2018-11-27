новости
новости
Регистрация
Жители пожаловались на опасную детскую площадку в Суворове
Фото Елены Старовойтовой.

Жители пожаловались на опасную детскую площадку в Суворове

Фото они прислали в группу Myslo «ВКонтакте».

После жуткого случая в Узловой, когда ребенку оторвало пальцы сломанными каруселями, в Тульской области начали проверять детские площадки.

В Туле основными нарушениями были названы ржавчина на качелях, отсутствие сидений. В Богородицке, например, прокуратура обнаружила сломанные качели, требующие демонтажа, и теперь через суд принуждает власти разобраться с вопросом.

– Мы видели у вас статью о проверках по детским площадкам, вот посмотрите, какая площадка у нас! — написала нам в группу Елена Старовойтова из Суворова.

Площадка расположена на улице Суворова, 29.

Наши читатели просят управляющие компании и администрацию обратить внимание на этот факт.

 

Есть что сказать? Хотите пожаловаться или, может, похвалиться? Задать вопрос? Пишите в наш официальный паблик в соцсети «ВКонтакте».

сегодня, в 16:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
сломанные качелидетские площадкипроверка
Место
Суворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле скончался ветеран органов прокуратуры Александр Арапов
В Туле скончался ветеран органов прокуратуры Александр Арапов
Полицейские в Туле накрыли подпольную оружейную мастерскую
Полицейские в Туле накрыли подпольную оружейную мастерскую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.