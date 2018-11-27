Жители пожаловались на опасную детскую площадку в Суворове

Фото Елены Старовойтовой.

После жуткого случая в Узловой, когда ребенку оторвало пальцы сломанными каруселями, в Тульской области начали проверять детские площадки.

В Туле основными нарушениями были названы ржавчина на качелях, отсутствие сидений. В Богородицке, например, прокуратура обнаружила сломанные качели, требующие демонтажа, и теперь через суд принуждает власти разобраться с вопросом.

– Мы видели у вас статью о проверках по детским площадкам, вот посмотрите, какая площадка у нас! — написала нам в группу Елена Старовойтова из Суворова.

Площадка расположена на улице Суворова, 29.

Наши читатели просят управляющие компании и администрацию обратить внимание на этот факт.

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