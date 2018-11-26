Аналитика: «Арсенал», «Краснодар» и тренерский багаж

Автор – Петр Портянский. Фото ПФК «Арсенал».

Помните, как в стихотворении Маршака «Дама сдавала в багаж…» пассажирка сдала вещи на одной станции, а на выходе получила всё вроде по списку, но не то? Был там и ставший в футболе легендарным «чемодан», с которым нынешних тренеров отправляют на вокзал. Вот и вопрос о наследстве Олега Кононова в нашем «Арсенале» перед матчем в Краснодаре стоял ребром.

У нового наставника оружейников, Игоря Черевченко, было две недели, чтобы сделать необходимые изменения и внести свежую струю в действия своих подопечных. Тем более что выбывших в связи с вызовом в различные сборные у туляков было немного, особенно если сравнивать с ведущими клубами России и, в частности, с нашим ближайшим соперником — «Краснодаром».

В статистике предыдущих матчей «Арсенала» в столице Кубани никакого оптимизма.

Три раза мы встречались в гостях с «Краснодаром» и лишь однажды сумели избежать крупного поражения, не забив при этом ни одного мяча за 270 минут игрового времени. К тому же тулякам еще ни разу не удавалось отличиться в первом матче со вновь назначенным наставником. Ну и не будем забывать, что наш соперник уверенно идет на втором месте в первенстве и лидирует по количеству забитых голов.

Изучив на тренировочной базе полученный по квитанции «багаж», Черевченко не стал вносить никаких кардинальных изменений. По крайней мере, стартовый состав оружейников был тем же, что назначал Кононов на встречу с «Анжи».

Забегая вперед, заметим, что новый тренер сделал те же самые замены, что и его предшественник, с точностью до нескольких минут. Поразительно: Горбатенко в Краснодаре заменил Ткачева на 64-й минуте, а в матче против махачкалинцев — на 66-й; Кангва вышел вместо Бакаева на 71-й, а не на 74-й, как в Туле при Кононове, и это притом что в Туле «Арсенал» к моменту первой замены вел со счетом 2:0, а в Краснодаре — проигрывал при тех же цифрах на табло.

А вот краснодарцам пришлось произвести ротацию в составе. Классон получил травму в матче со сборной России; с небольшим повреждением уже из нашей родной сборной вернулся Газинский, оставшийся в запасе. Понятно, что и без этих футболистов кубанцы представляли собой грозную силу.

Тем не менее стартовый отрезок встречи остался за «Арсеналом». Гости с первых минут взвинтили темп, и игра в основном проходила на половине поля «Краснодара». Оружейники много и активно прессинговали, действовали на высоких скоростях. Не исключено, что хозяева не были готовы к такому развитию событий, и именно в этом заключалась идея Черевченко на этот матч.

Но при таком подходе необходимо забивать быстрый гол (желательно — не один), а у туляков это не получилось. Самый интересный момент был у нашей команды на 10-й минуте, когда Джорджевич на правом фланге получил от Ткачева прекрасную передачу из глубины поля. В центре уже набегал в гордом одиночестве Мирзов, тянувший вверх свои руки, сигнализируя партнеру и прося передачу. Судя по всему, Лука сразу не увидел Резиуана, а когда поднял голову и переправил мяч, ситуация уже была не столь выигрышной, как если бы пас был сделан первым касанием. Да и отдавать уже пришлось верхом, так что реализовать этот момент не получилось.

Тем временем хозяева поля освоились и стали отодвигать игру от своих ворот. А у туляков, что неудивительно, батарейка немного «подсела» — невозможно в таком режиме действовать не только весь матч, но и тайм. И потеря концентрации на 40-й минуте стоила арсенальцам гола в их ворота. Что говорить, комбинацию «Краснодар» разыграл классную, но почему наши защитники оставили совершенно одного на 11-метровой отметке Вандерсона, бросившись всем скопом на Игнатьева, — загадка.

А судьба матча, по сути, была решена буквально за минуту вскоре после начала второго тайма. Комбаров навесил со штрафного точно на голову набежавшего Джорджевича, но наш черногорец сыграл «не тем углом головы», и мяч пролетел в сантиметрах от цели. А в ответной атаке краснодарцы бросили в прорыв Игнатьева, тот усадил на газон Беляева, переложив мяч с правой на левую ногу, и сильно и точно пробил Левашову между ног.

Собственно, после этого можно было не мучить футболистов и давать финальный свисток. У «Арсенала» силы после стартового спурта так и не появились, краснодарцам в четверг предстоит играть в Лиге Европы, и им тоже не было смысла использовать скрытые ресурсы. Да, было несколько моментов, когда гости могли сократить разницу в счете, но больше шансов на то, чтобы сделать счет крупным, было у кубанской команды. Одним из них они и воспользовались. Итоговый счет — 3:0.

Что ж, внешне всё выглядело так, что никаких значимых изменений в игре «Арсенала» не произошло. Мы не увидели новых кадровых решений, да и тактически пока мало что изменилось.

Разве что при Кононове туляки вряд ли бы побежали с первых минут в Краснодаре с шашками наголо.

Да, эта тактика могла принести успех, и тогда мы бы сказали, что победителей не судят, а вот после поражения такое решение вызывает вопросы.

Ясно, что зацепиться за очки в таком выезде оружейникам было бы сложно при любых раскладах. Впереди — еще два матча на первенство и один кубковый, после чего наступит зимний перерыв, и новый тренерский штаб сможет провести серьезную работу, в том числе и на трансферном рынке, исходя из своих взглядов, а затем отточить взаимодействие футболистов на сборах.

Первый круг «Арсенал» завершил с 17-ю очками на 11-м месте в трех очках от зоны стыковых матчей. Конечно, и до еврокубков всего шесть баллов, но всё равно как-то неспокойно. Хотелось бы, чтобы к маю наш маленький щеночек вымахал в крупного пса, а чьи там будут в багаже картина, коробка, картонка и прочий скарб — Кононова или Черевченко, не так уж и важно: главное, чтобы собачка, как и у Маршака, в конце пути всё-таки подросла.

«Краснодар» - «Арсенал» – 3:0

25 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар», 16628 зрителей Судьи Сергей Карасев (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва).

Голы: Вандерсон (40, 1:0), Игнатьев (48, 2:0), Сулейманов (76, 3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 71), Вандерсон (Окриашвили, 80), Ари, Игнатьев.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Джорджевич (5), Каборе (41), Беляев (45), Бакаев (53).

За второе предупреждение на 88-й минуте удален Каборе.