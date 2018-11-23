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На пожаре в Барсуках погибли три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Барсуках погибли три человека

Обстоятельства происшествия выясняются.

23 ноября в 3.35 в службу спасения сообщили о возгорании дома, двух сараев и автомобиля, расположенных в деревне Барсуки на ул. Железнодорожной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на ликвидацию открытого возгорания потребовалось полчаса.

Под завалами пожарные обнаружили тела трех человек: 36-летнего мужчины, 78-летней женщины, личность еще одного погибшего устанавливается.

В результате происшествия сгорели дом, автомобиль, деревянный сарай, у кирпичного сарая сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:22 0
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