На пожаре в Барсуках погибли три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

23 ноября в 3.35 в службу спасения сообщили о возгорании дома, двух сараев и автомобиля, расположенных в деревне Барсуки на ул. Железнодорожной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на ликвидацию открытого возгорания потребовалось полчаса.

Под завалами пожарные обнаружили тела трех человек: 36-летнего мужчины, 78-летней женщины, личность еще одного погибшего устанавливается.

В результате происшествия сгорели дом, автомобиль, деревянный сарай, у кирпичного сарая сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.