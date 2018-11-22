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В Кимовском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Кимовском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливается.

21 ноября в 5.25 на 115-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» 66-летний водитель автомобиля ГАЗ-А23R22 сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина двигался в попутном направлении по проезжей части без светоотражающих элементов. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 0
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