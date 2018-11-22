В Кимовском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 ноября в 5.25 на 115-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» 66-летний водитель автомобиля ГАЗ-А23R22 сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина двигался в попутном направлении по проезжей части без светоотражающих элементов. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.