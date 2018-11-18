Под Тулой столкнулись автобус и пять автомобилей: погиб мужчина

Фото Дмитрия Дзюбина.

Предварительно, также пострадал один человек.

18 ноября около 18.20 в Щекинском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, на 219 км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-2115, после чего участниками ДТП стали еще четыре транспортных средства. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате происшествия погиб водитель ВАЗа.

Также имеется информация об одном пострадавшем в салоне автобуса.

Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации и обеспечению безопасного движения на указанном участке автодороги, а также устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Информация уточняется.