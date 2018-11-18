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Под Тулой столкнулись автобус и пять автомобилей: погиб мужчина
Фото Дмитрия Дзюбина.

Под Тулой столкнулись автобус и пять автомобилей: погиб мужчина

Предварительно, также пострадал один человек.

18 ноября около 18.20 в Щекинском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, на 219 км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-2115, после чего участниками ДТП стали еще четыре транспортных средства. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате происшествия погиб водитель ВАЗа.

Также имеется информация об одном пострадавшем в салоне автобуса.

Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации и обеспечению безопасного движения на указанном участке автодороги, а также устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Информация уточняется.

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Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 1
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 2
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 3
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 4
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 5
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 6
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 7
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 8
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Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 10
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 11
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 12
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 13
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 14
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 15
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 16
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 17
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 18
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 19
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 20
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 21
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 22
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 23
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 24
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 25
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 26
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 27
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 28
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 29
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 30
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 31
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 32
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:49 +3
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