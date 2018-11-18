Фото Дмитрия Дзюбина.
Под Тулой столкнулись автобус и пять автомобилей: погиб мужчина
Предварительно, также пострадал один человек.
18 ноября около 18.20 в Щекинском районе произошла серьезная авария. По предварительным данным, на 219 км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-2115, после чего участниками ДТП стали еще четыре транспортных средства. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В результате происшествия погиб водитель ВАЗа.
Также имеется информация об одном пострадавшем в салоне автобуса.
Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации и обеспечению безопасного движения на указанном участке автодороги, а также устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Информация уточняется.
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