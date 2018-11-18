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Волейболистки «Тулицы» выиграли все матчи первых трёх туров Чемпионата России

Волейболистки «Тулицы» выиграли все матчи первых трёх туров Чемпионата России

Игра с волгодонским «Импульсом» принесла тулячкам очередную победу.

Накануне в рамках третьего тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграла ответный матч с клубом «Импульс» из Волгодонска. Со счётом 3:0 тулячки одержали сокрушительную победу.

Соперник оказывал достойное сопротивление и не позволял «Тулице» легко победить. Первая партия далась нашей команде легко, а вот в третьей выявлять победителя пришлось при равном счете 24:24. По ходу игры «Тулица» несколько раз уступала в счете, но всё-таки смогла вырвать заслуженную победу. Результат прокомментировала старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова.

Таким образом, тулячки выиграли все матчи первых трёх туров Чемпионата России. В следующий раз наши волейболистки выйдут на площадку только 15 и 16 декабря в Череповце, где сразятся с местной «Северянкой».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:18 +3
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