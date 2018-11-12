Тульские гаишники ночью спасли заблудившуюся пенсионерку

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Накануне ночью один из водителей сообщил в полицию, что в Щёкинском районе недалеко от поселка Первомайский по трассе передвигалась пожилая женщина на костылях. По словам очевидца, пенсионерка обессилела, к тому же на улице был мороз.

К указанному месту прибыли инспекторы ДПС Александр Гненков и Андрей Зорин. Они напоили пенсионерку горячим чаем из термоса и выяснили номер телефона одной из ее дочерей, проживающей в Белёве. А затем удалось связаться и со второй дочкой — из Щёкино. Женщина сразу же приехала и забрала мать домой.

– Как позже выяснилось, Зиновия Матюшина приехала в Тульскую область из Белгородской области, но ни точного адреса, ни телефона своей дочери, проживающей в Щёкино, не знала. Она всегда приезжала к родственникам на междугородном автобусе, который не заезжает ни в Щёкино, ни в Тулу. Женщина просто выходила на остановке. Родственники пенсионерки обычно звонили и сообщали номер автобуса и примерное время прибытия, но в этот раз созвониться не удалось. У пожилой женщины мобильного телефона не было, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили номера телефонов и адреса всех родственников и приняли все необходимые меры для оказания помощи пенсионерке.

– Спасибо водителю, который догадался позвонить в полицию, и, конечно, низкий поклон сотрудникам Госавтоинспекции, которые быстро прибыли на место и оставались с мамой до нашего приезда, — говорит дочь пенсионерки.