В Суворовском районе водитель «Дастера» устроил ДТП и соврал об угоне

Но полиции удалось доказать, что никакого угона не было.

В Суворовском районе сотрудниками полиции установлен факт заведомо ложного доноса о преступлении.

В отдел МВД поступило заявление от 43-летнего мужчины. Он сообщил о краже принадлежащего ему автомобиля «Рено Дастер». В дальнейшем полицейские обнаружили транспортное средство со следами ДТП на территории района.

А при выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия выяснилось, что за рулём в тот момент находился сам владелец автомобиля.

По предварительным данным, он захотел скрыть факт совершения им ДТП, поэтому решил сообщить в полицию, что принадлежащее ему транспортное средство было похищено.

После выявления деталей происшествия мужчина признался в заведомо ложном доносе. Сейчас в отделе МВД продолжается работа, направленная на установление обстоятельств противоправного деяния, после чего им будет дана процессуальная оценка.