В Туле открылся всероссийский турнир по боксу

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов страны.

В манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие XXIV Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы».

Спортсменов поприветствовал председатель профильного областного комитета Дмитрий Яковлев. Он отметил, что турнир «Гран-при Тулы» проводится уже более 20 лет подряд, пожелал всем боксерам побед на ринге, а зрителям – ярких эмоций.

В турнире примут участие более 100 спортсменов из 20 регионов России. Награды будут разыграны в десяти мужских и пяти женских весовых категориях. Победители соревнований получат право на звания мастеров спорта. Финальные бои пройдут в субботу, 17 ноября, в 17.00.