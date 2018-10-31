В Суворове пропал 20-летний парень
К поиску пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Суворове пропал 20-летний Павел Алексеевич Колесников. 28 октября он ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.
Был одет: куртка-парка защитного цвета с оранжевой подкладкой, чёрные ботинки.
Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего Павла Колесникова, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
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