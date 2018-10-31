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В Суворове пропал 20-летний парень

В Суворове пропал 20-летний парень

К поиску пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Суворове пропал 20-летний Павел Алексеевич Колесников. 28 октября он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.

Был одет: куртка-парка защитного цвета с оранжевой подкладкой, чёрные ботинки.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего Павла Колесникова, звоните по телефонам:

8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +1
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