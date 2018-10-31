В Суворове пропал 20-летний парень

В Суворове пропал 20-летний Павел Алексеевич Колесников. 28 октября он ушел из дома и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.

Был одет: куртка-парка защитного цвета с оранжевой подкладкой, чёрные ботинки.