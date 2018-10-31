Под Тулой в ДТП с фурой пострадали три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 31 октября, в 8.30 на 169 км трассы М-2 «Крым» (недалеко от Богучарово) произошла серьезная авария. По предварительным данным, 52-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» влетел в попутный МАН с полуприцепом.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадали три пассажира микроавтобуса — 42-летний, 32-летний и 21-летний мужчины. Они получили незначительные травмы.

Как стало известно Myslo, «Фольксваген» направлялся из Белгорода в Москву.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.