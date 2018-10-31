Двое туляков ограбили ювелирный магазин в Тамбове

Фото пресс-службы УМВД России по Тамбовской области.

Мужчины украли несколько золотых цепочек на 500 тысяч рублей.

В Тамбове задержаны двое уроженцев Тульской области. Мужчины подозреваются в ограблении ювелирного магазина.

Преступление было совершено еще 26 октября. Неизвестный мужчина под видом покупателя попросил продавцов показать ему золотые цепочки. Ничего не подозревавшие сотрудницы ювелирного магазина принесли лоток с золотыми изделиями, грабитель быстрым движением вырвал цепочки из рук женщины и спешно покинул ювелирный салон.

Полицейские изъяли запись видеонаблюдения, на которой был запечатлен момент грабежа, также в объектив наружной камеры попала машина, ожидавшая преступника.

– Полицейские ввели схему «6 областей» и план «Перехват». По полученной оперативной информации в результате розыска и грамотных оперативных действий был задержан автомобиль с грабителем и его подельником, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Задержанные мужчины (1967 и 1976 г. р.) сознались в преступлении и заявили, что уже совершали подобные преступления в других областях.

Полицейские изъяли похищенные золотые изделия. Возбуждено уголовное дело по части 2 п. «д» ст. 161 УК РФ «Грабеж».