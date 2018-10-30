На трассе в Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус «Тула-Венев»
К счастью, никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку инцидента.
30 октября в 8.23 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Веневском районе. В этот момент в салоне автобуса находились четверо пассажиров — двое взрослых и двое детей.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 15 минут, с огнем удалось справиться в 8.42.
В результате происшествия автобус сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания — техническая неисправность транспортного средства.
Прокуратура Веневского района проведет проверку собственника ПАЗа, Веневского обособленного подразделения ООО «Тульская транспортная компания», на соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.