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На трассе в Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус «Тула-Венев»
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус «Тула-Венев»

К счастью, никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку инцидента.

30 октября в 8.23 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Веневском районе. В этот момент в салоне автобуса находились четверо пассажиров — двое взрослых и двое детей.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 15 минут, с огнем удалось справиться в 8.42.

В результате происшествия автобус сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания — техническая неисправность транспортного средства.

Прокуратура Веневского района проведет проверку собственника ПАЗа, Веневского обособленного подразделения ООО «Тульская транспортная компания», на соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:10 +2
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Место
Веневский районТульская область

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