Алексей Крыгин: «На ул. Ложевой занизят бордюры и установят ограждение»
Чиновник прокомментировал блог «народного журналиста» Myslo.
Наш «народный журналист» написал блог о ремонте улицы Ложевой, который проводился по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, у читателя вызвало вопросы благоустройство прилегающей территории:
– Как мы видим, барьерное ограждение не установлено, места примыкания ливневых решеток не выдерживают критики. Ну а пешеходный переход с высотой бордюра порядка 20 см, да еще и без асфальтового покрытия, со стоящим посередине столбом, – это вообще нонсенс, — пишет Packman.
Корреспонденты Myslo за комментарием обратились к Алексею Крыгину, начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.
Алексей Крыгин
– Да, есть работы, которые не вошли в контракты в этом году. Мы будем это решать с подрядчиками и делать за муниципальные деньги. На тротуарах, где подход к пешеходным переходам, будут занижены бордюры. На это уже заключен договор. Работы завершатся в 2018 году. Кроме того, по предписанию ГИБДД сейчас мы устанавливаем ограждение на улице Ложевой.