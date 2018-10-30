новости
новости
Регистрация
Алексей Крыгин: «На ул. Ложевой занизят бордюры и установят ограждение»
Фото Дмитрия Дзюбина и пользователя Packman.

Алексей Крыгин: «На ул. Ложевой занизят бордюры и установят ограждение»

Чиновник прокомментировал блог «народного журналиста» Myslo.

Наш «народный журналист» написал блог о ремонте улицы Ложевой, который проводился по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, у читателя вызвало вопросы благоустройство прилегающей территории:

– Как мы видим, барьерное ограждение не установлено, места примыкания ливневых решеток не выдерживают критики. Ну а пешеходный переход с высотой бордюра порядка 20 см, да еще и без асфальтового покрытия, со стоящим посередине столбом, – это вообще нонсенс, — пишет Packman.

Корреспонденты Myslo за комментарием обратились к Алексею Крыгину, начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

По словам Алексея Крыгина, в этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» было решено отремонтировать как можно больше участков, которые находились в плохом состоянии (это 14 дорог). Согласно контрактам, заключенными с подрядчиками, они должны были отремонтировать дорожное полотно, тротуары, частично заменить бордюры, остановочные павильоны.
 
В следующем году ремонт по данной программе будет проводиться комплексно, в том числе будет благоустраиваться вся прилегающая территория — тротуары, остановочные павильоны, фасады домов и т. д. Также до проведения работ будет создаваться проект объекта.
 

Алексей Крыгин

– Да, есть работы, которые не вошли в контракты в этом году. Мы будем это решать с подрядчиками и делать за муниципальные деньги. На тротуарах, где подход к пешеходным переходам, будут занижены бордюры. На это уже заключен договор. Работы завершатся в 2018 году. Кроме того, по предписанию ГИБДД сейчас мы устанавливаем ограждение на улице Ложевой.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:16 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Крыгин
Место
Тула
Прочее
ремонт дорогБезопасные и качественные дороги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП с автобусом под Богородицком: погибший мужчина был учителем истории в сельской школе
ДТП с автобусом под Богородицком: погибший мужчина был учителем истории в сельской школе
На трассе в Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус «Тула-Венев»
На трассе в Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус «Тула-Венев»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.