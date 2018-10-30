Алексей Крыгин: «На ул. Ложевой занизят бордюры и установят ограждение»

Фото Дмитрия Дзюбина и пользователя Packman.

Наш «народный журналист» написал блог о ремонте улицы Ложевой, который проводился по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, у читателя вызвало вопросы благоустройство прилегающей территории:

– Как мы видим, барьерное ограждение не установлено, места примыкания ливневых решеток не выдерживают критики. Ну а пешеходный переход с высотой бордюра порядка 20 см, да еще и без асфальтового покрытия, со стоящим посередине столбом, – это вообще нонсенс, — пишет Packman.

Корреспонденты Myslo за комментарием обратились к Алексею Крыгину, начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

По словам Алексея Крыгина, в этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» было решено отремонтировать как можно больше участков, которые находились в плохом состоянии (это 14 дорог). Согласно контрактам, заключенными с подрядчиками, они должны были отремонтировать дорожное полотно, тротуары, частично заменить бордюры, остановочные павильоны.

В следующем году ремонт по данной программе будет проводиться комплексно, в том числе будет благоустраиваться вся прилегающая территория — тротуары, остановочные павильоны, фасады домов и т. д. Также до проведения работ будет создаваться проект объекта.