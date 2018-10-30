В Тульской области столкнулись два грузовика

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В аварии пострадал один человек.

30 октября в 10.50 на 146-м км трассы М-2 «Крым» в Ясногорском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-33021 протаранил стоящий на обочине "ГАЗ Валдай".

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 45-летняя пассажирка первого грузовика. Она с различными травмами доставлена в Алексинскую городскую больницу.