В Ефремове ВАЗ сбил пешехода

Авария произошла 25 октября в 18.03 на 99-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» в Ефремове. По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 30-летнего мужчину.

Пешеход шел по правому краю проезжей части дороги, вне населенного пункта, в темное время суток, без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.