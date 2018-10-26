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В Ефремове ВАЗ сбил пешехода

В Ефремове ВАЗ сбил пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авария произошла 25 октября в 18.03 на 99-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» в Ефремове. По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 30-летнего мужчину.

Пешеход шел по правому краю проезжей части дороги, вне населенного пункта, в темное время суток, без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 09:41 +1
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