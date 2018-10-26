В Новомосковске председатель ТСЖ осужден за растрату

Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор председателю правления ТСЖ одного из многоквартирных домов города. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Судом установлено, что 19 февраля 2018 года председатель ТСЖ без согласия собственников оплатил за счет средств товарищества административный штраф, назначенный ему как должностному лицу за невыполнение требований нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Штраф составлял 10 000 рублей.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей с рассрочкой выплаты на срок 12 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.