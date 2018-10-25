Прокуратура нашла нарушения на нескольких игровых площадках в Богородицке
Все материалы направлены в суд.
Богородицкая межрайонная прокуратура проверила состояние детских площадок. Например, в микрорайоне Жданковский в городе Богородицке на земельном участке между домами №2 и 4 по 1-му Горноспасательному проезду качели и турники требуют демонтажа.
– Данная детская площадка не передана на техническое обслуживание, меры, направленные на поддержание надлежащего технического состояния, не принимаются. Дальнейшее бездействие
Аналогичные нарушения выявлены еще на шести детских площадках.
По результатам проверки прокуратурой района направлено в Богородицкий районный суд семь заявлений к местной администрации с требованиями заключить договоры на техническое обслуживание детских игровых площадок, произвести демонтаж непригодных к использованию элементов детской площадки.
Массовая проверка детских площадок началась после ЧП в Узловой, где ребенку отрезало пальцы во время катания на карусели. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.