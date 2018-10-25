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Прокуратура нашла нарушения на нескольких игровых площадках в Богородицке

Прокуратура нашла нарушения на нескольких игровых площадках в Богородицке

Все материалы направлены в суд.

Богородицкая межрайонная прокуратура проверила состояние детских площадок. Например, в микрорайоне Жданковский в городе Богородицке на земельном участке между домами №2 и 4 по 1-му Горноспасательному проезду качели и турники требуют демонтажа.

– Данная детская площадка не передана на техническое обслуживание, меры, направленные на поддержание надлежащего технического состояния, не принимаются. Дальнейшее бездействие администрации МО Богородицкий район, как исполнительного органа местного самоуправления, может привести к получению травм несовершеннолетними, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Аналогичные нарушения выявлены еще на шести детских площадках.

По результатам проверки прокуратурой района направлено в Богородицкий районный суд семь заявлений к местной администрации с требованиями заключить договоры на техническое обслуживание детских игровых площадок, произвести демонтаж непригодных к использованию элементов детской площадки.

 

Массовая проверка детских площадок началась после ЧП в Узловой, где ребенку отрезало пальцы во время катания на карусели. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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