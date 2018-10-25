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В Киреевске неизвестный сбил 76-летнюю женщину и скрылся
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевске неизвестный сбил 76-летнюю женщину и скрылся

Выясняются все обстоятельства ДТП.

24 октября в 13.00 в Киреевске на улице Октябрьской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, по предварительной информации, при движении задним ходом сбил пешехода — 76-летнюю женщину. С различными травмами пострадавшая обратилась в районную больницу. После оказанной медицинской помощи была отпущена домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
 
Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Киреевскому району по телефону 8 (48754) 6−33−87.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 0
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