В Тульской области приняты все объекты по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Тула, ул. Руднева. Отремонтирована по проекту "Безопасные и качественные дороги". Принята комиссией 23.10.2018

25 октября министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отчитался о предварительных итогах ремонта дорог в регионе в 2018 году.

В 2018 году в рамках госзадания «Тулаавтодор» на ремонт и содержание региональных дорог предусмотрено 2 млрд 915 млн руб., в том числе на содержание автодорог – 1 млрд 181 млн. руб., а на ремонт – 1 млрд 734 млн. руб.

В план ремонта вошли 37 объектов - автодороги регионального, межмуниципального значения и искусственные сооружения. Еще 2 объекта были капитально отремонтированы. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 192,4 км.

По состоянию на 24 октября 2018 года ситуация такова:

- 12 объектов протяженностью 56 км сданы и введены в эксплуатацию

- на 9 объектах протяженностью 44,4 км работы завершены полностью

- на 11 объектах протяженностью 54 км ведется обустройство обочин и остановочных павильонов, парковочных карманов, установка дорожных знаков

- на 7 объектах протяженностью 37,6 км ремонт продолжается.

Оперативное выполнение работ по этим объектам составляет почти 80%.

В текущем году должны быть отремонтированы 4 моста – в Алексине, Ефремове и два в Одоевском районе. Ремонт моста через реку Красивая Меча на автодороге Рязань-Ряжск-Александр Невский – Данков – Ефремов завершены. Остальные ремонтируют в соответствии с планом-графиком.

Что касается дорог местного значения, то в рамках муниципальных контрактов «Тулаавтодор» ведет работы на 402 объектах, в том числе на 302 объектах работы завершены.

Оперативное выполнение плана ремонта составляет 86,5%.

Сейчас минтранс региона формирует план работ на следующий год. Ориентировочно в него войдет около 300 км автодорог.

Объем работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», по словам Родиона Дудника, выполнен на 100%. (Пока шла пресс-конференция, в Новомосковске и Ясногорске принимали последние объекты по этому проекту – прим. авт). Всего по проекту БКД отремонтированы 87 автомобильных дорог общей протяженностью более 115 км в 9 муниципальных образованиях, из них 4 дороги регионального значения, 83 – муниципального.

В рамках проекта отремонтированы и приняты такие объекты, как автомобильная дорога Спицино-Иваньково-Есуково в Ясногорском районе, улицы Пирогова в Щекино, Скуратовская и Н. Руднева в Туле, Московская в Новомосковске и другие значимые объекты.

- Наша область попала в число 37 субъектов РФ, в которых реализуется этот приоритетный проект, - пояснил министр. - Основные цели программы – приведение дорожной сети в нормативное состояние и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий более чем на 50 %. Финансирование проекта осуществляется из федерального, регионального и местного бюджета. Ремонт проводился с максимальным набором работ, в том числе заменой бордюрного камня, ремонтом тротуаров и нанесением разметки. Качество ремонта контролировали федеральные и региональные дорожные организации.

По словам министра, вся приемка работ по ремонту дорог должна была проходить с участием общественности. И если где-то муниципальные власти «забыли» пригласить общественные организации на приемку объектов, минтранс возьмет на контроль такие случаи.

По словам Родиона Дудника, в целях реализации в Тульской области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» министерство подготовило программу дорожной деятельности на период до 2024 года.

Проект «Безопасные и качественные дороги» получит продолжение и станет более глобальным – «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0». В проект войдут не только крупные городские агломерации, но и другие субъекты. Средства, которые будут направлены на этот проект в 2019 году, пойдут на ремонт региональных дорог по всей области.

- К концу года мы сформируем перечень работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0», проведем по нему общественные слушания и представим на утверждение в Федеральное дорожное агентство.