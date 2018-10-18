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Тульские приставы пустят с молотка имущество должников

Тульские приставы пустят с молотка имущество должников

На аукционе будет реализована недвижимость на сумму более 90 млн рублей.

Сотрудники УФССП России по Тульской области в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на имущество должников. Оно передается на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие  аукционные торги  состоятся 25 октября, в 12.00, по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На торги выставлено недвижимое заложенное имущество на сумму порядка 93 млн рублей – земельные участки, коровники, мехмастерская, склад минеральных удобрений, зернохранилище, цех, квартира и другое.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 0
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Тула

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