Тульские приставы пустят с молотка имущество должников

На аукционе будет реализована недвижимость на сумму более 90 млн рублей.

Сотрудники УФССП России по Тульской области в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на имущество должников. Оно передается на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие аукционные торги состоятся 25 октября, в 12.00, по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На торги выставлено недвижимое заложенное имущество на сумму порядка 93 млн рублей – земельные участки, коровники, мехмастерская, склад минеральных удобрений, зернохранилище, цех, квартира и другое.