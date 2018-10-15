В Туле в ДТП пострадали два ребенка

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 октября в 18.50 в Туле на 1 проезде Металлургов неустановленный водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с «Ладой Калина», под управлением 38-летней женщины.

В аварии пострадали двое пассажиров «Лады» — мальчик 2015 г. р. и девочка 2011 г. р. В момент происшествия дети находились в специальных детских удерживающих устройствах.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят разыскные мероприятия для установления местонахождения второго участника ДТП.