Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП пострадали два ребенка
Разыскиваются очевидцы происшествия.
14 октября в 18.50 в Туле на 1 проезде Металлургов неустановленный водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с «Ладой Калина», под управлением 38-летней женщины.
В аварии пострадали двое пассажиров «Лады» — мальчик 2015 г. р. и девочка 2011 г. р. В момент происшествия дети находились в специальных детских удерживающих устройствах.
По данному факту сотрудники ГИБДД проводят разыскные мероприятия для установления местонахождения второго участника ДТП.
Всех очевидцев аварии Госавтоинспекция просит позвонить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России г. Туле по телефону:
8 (4872) 32-45-00.
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