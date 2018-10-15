На фестиваль кинокомедии в Тулу приедут Михаил Боярский, Александр Масляков и Павел Глоба

Фото из архива Myslo.

Кто еще среди гостей и участников фестиваля «Улыбнись, Россия!»?

С 3 по 9 ноября в Туле состоится XIX Открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Как и в предыдущие годы, туляков и гостей региона ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и, конечно, новые комедии.

Во второй раз на суд зрителей будут вынесены зарубежные картины. В этом году зрители увидят киноленты из Италии, Франции, Испании, Бельгии. Вход в кинотеатры свободный, приглашения можно получить в кассах.

Среди ожидаемых гостей и участников фестиваля:

советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой;

астролог Павел Глоба;

кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров;

президент планеты «КВН» Александр Масляков;

актеры, народные артисты России Всеволод Шиловский, Людмила Максакова, Михаил Боярский, Владимир Баринов, Дмитрий Назаров;

художественный руководитель киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Борис Грачевский;

народный артист России, кинорежиссер, актер, председатель комиссии по культуре Московской городской Думы Евгений Герасимов;

телеведущая Кира Прошутинская;

первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин;

артист театра, кино и эстрады Игорь Христенко;

директор Московского международного кинофестиваля, профессор Института культуры Наталья Семина и многие другие.

Церемония открытия фестиваля состоится 3 ноября. На ней объявят номинантов премий. В этот день будут вручены премии «За все Хорошее…», «За вклад в Комедию», «За Юмор в Музыке», «За вклад в Чувство Юмора Страны».

В течение недели зрители увидят порядка 30 отечественных и зарубежных картин. Главным арбитром на фестивале «Улыбнись, Россия!», как всегда, выступят зрители. Именно они оценят фильмы при помощи специальных анкет, вручат свой приз зрительских симпатий.

Конкурсную программу будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого - режиссеры, кинокритики, литературоведы, журналисты.

Победители будут объявлены 9 ноября на церемонии закрытия фестиваля.

Лауреатами фестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Куравлев, Леонид Рошаль, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Валентин Гафт, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров и многие другие.

Организаторы фестиваля – АНО «Позитив-фильм» и ООО «ДжемСтудия» совместно с правительством Тульской области и администрацией г. Тулы. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, под патронатом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Бессменный президент фестиваля – народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова. Премьер фестиваля – народный артист России Николай Караченцов; председатель жюри – заслуженный деятель искусств России, кинодраматург Аркадий Инин; продюсер - председатель Совета студии АНО «Позитив-фильм» Алекс Поташников.