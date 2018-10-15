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В сквере Тульского рабочего полка реконструируют стелу
Фото tulskieparki.ru и администрации Тулы.

В сквере Тульского рабочего полка реконструируют стелу

Шефство над сквером в Зареченском территориальном округе осуществляет ОАО «НПО «Стрела».

С сегодняшнего дня, 15 октября, стартовали работы по реконструкции стелы в сквере Тульского рабочего полка на ул. Пузакова.

Специалистами принято решение демонтировать подпорную стенку, на которой располагается памятный знак, и полностью ее заменить. Работы по реконструкции памятного объекта планируется завершить до конца текущего года.

 

Распоряжением правительства 6.09.2017 года земельный участок сквера, площадью 7714 кв.м, передан Государственному учреждению Тульской области «Тульские парки».

Памятный знак железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны установлен 9 мая 2005 г. в соответствии с решением Тульской городской Думы от 06.12.2004 г. № 52/1018 «Об установке памятного знака железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны» и постановлением главы города Тулы от 20.01.2005 г. № 60 «Об установке памятного знака железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны».

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:35 +1
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