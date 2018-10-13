Футболисты «Арсенала» поддержали арестованных спортсменов Кокорина и Мамаева

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Кантемир Берхамов, Гиа Григалава, Анри Хагуш и Сергей Ткачёв отреагировали на скандал в социальных сетях.

Футболисты тульского «Арсенала» разместили на своих страницах в социальных сетях посты в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые находятся в СИЗО по обвинению в групповом хулиганстве.

Напомним, отмечая десятилетие своего знакомства, друзья-футболисты сначала повздорили с Виталием Соловчуком и нанесли ему телесные повреждения, а затем в одной из столичных кофеен избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Суд заключил спортсменов под стражу на два месяца.

Игроки тульского «Арсенала» решили поддержать коллег, разместив ободряющие посты в социальных сетях. В частности, футболистов поддержали Анри Хагуш, Гиа Григалава, Сергей Ткачёв и Кантемир Берхамов.

После того, как вокруг Мамаева и Кокорина разгорелся скандал, руководство «Зенита» и «Краснодара» объявило о решении расторгнуть с игроками контракты, а министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что дебоширам, видимо, уже не придётся выступать за национальную сборную.