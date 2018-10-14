За месяц тульские добровольцы 28 раз выезжали на тушение пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В работе добровольных пожарных команд и дружин принимают участие более 14 тысяч жителей региона.

На территории Тульской области создано более 1000 общественных объединений пожарной охраны, а численность добровольных пожарных Тульской области составляет 14309 человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

За месяц добровольцы наряду с подразделениями пожарной охраны 28 раз принимали участие в тушении пожаров и загораний. Ежедневно на территории региона на дежурство заступают более 280 пожарных добровольцев.

Именно на эти подразделения возлагают свои надежды сотрудники федеральных и областных пожарно-спасательных подразделений, когда выезжают на вызовы в отдалённые районы. Напомним, согласно действующим нормативам, в городе огнеборцы обязаны прибыть к месту возгорания в течение 10 минут, в сельской местности – за 20 минут.