новости
новости
Регистрация
За месяц тульские добровольцы 28 раз выезжали на тушение пожаров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

За месяц тульские добровольцы 28 раз выезжали на тушение пожаров

В работе добровольных пожарных команд и дружин принимают участие более 14 тысяч жителей региона.

На территории Тульской области создано более 1000 общественных объединений пожарной охраны, а численность добровольных пожарных Тульской области составляет 14309 человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

За месяц добровольцы наряду с подразделениями пожарной охраны 28 раз принимали участие в тушении пожаров и загораний. Ежедневно на территории региона на дежурство заступают более 280 пожарных добровольцев.

Именно на эти подразделения возлагают свои надежды сотрудники федеральных и областных пожарно-спасательных подразделений, когда выезжают на вызовы в отдалённые районы. Напомним, согласно действующим нормативам, в городе огнеборцы обязаны прибыть к месту возгорания в течение 10 минут, в сельской местности – за 20 минут.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:30 0
Другие статьи по темам
Событие
добровольные пожарные дружиныпожарныетушение пожаровпомощь добровольцевГУ МЧС России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На мосту через Воронку в Туле столкнулись шесть машин: видео
На мосту через Воронку в Туле столкнулись шесть машин: видео
В Чернском районе полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика
В Чернском районе полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.