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За угон «Волги» житель Новомосковска заплатит почти 30 000 рублей
Также суд приговорил злоумышленника к 1 году 4 месяцам ограничения свободы.
Новомосковский городской суд признал виновным ранее судимого за преступления небольшой тяжести 28-летнего местного жителя по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
26 июля около 2.00 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился во дворе жилых многоквартирных домов, где увидел припаркованный автомобиль ГАЗ-2410. Он подошел к автомобилю, разбил стекло, сел в машину, при помощи проводов завел двигатель и уехал.
Злоумышленнику назначено наказание — ограничение свободы на 1 год 4 месяца и штраф 29 939 рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.
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